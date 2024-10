Galà concerto dedicato a Puccini e Mascagni

Al Teatro Castagnoli oggi alle 17 sarà di scena il galà concerto: "Puccini e Mascagni: omaggio alla Toscana del ‘bel canto’". Il progetto celebra due dei più grandi compositori dell’opera lirica italiana, Giacomo Puccini e Pietro Mascagni, attraverso una masterclass di perfezionamento di canto lirico che terminerà con il Galà di oggi. Morellino Classica Festival è al centro di un progetto musicale ambizioso dedicato alla lirica che intende collegare artisticamente New York con la Maremma Toscana. ll progetto è in collaborazione con il Polo Culturale Pietro Aldi di Saturnia e Banca Tema Vita. Ricordiamo che il festival ha al suo attivo importanti collaborazioni con accademie musicali internazionali tra le più prestigiose in Europa e in Asia quali l’Accademia della Scala di Milano, l’Accademia Chigiana di Siena, la Georg Solti Academy di Ginevra-Londra, la Ika Academy di Bangkok, la Academy of Korean Studies e ha ospitato cantanti lirici leggendari come Fabio Armiliato, Daniela Dessì, Fatma Said, Felicity Lott. E cpsì in collaborazione con il Teatro Grattacielo di New York, diretto da Enzo Pizzimenti e la Camerata Bardi Vocal Academy, diretta da Stefanos Koroneos e con il patrocinio di Opera America, il Festival Morellino Classica, diretto dal pianista Pietro Bonfilio presenta e offre questo pomeriggio di grande musica. Ingresso gratuito.