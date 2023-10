Furto in un laboratorio. Sparite due borse

Furto in un laboratorio del supermercato del centro di Grosseto. Sono entrati in due un uomo e una donna, mentre un terzo complice è rimasto fuori a fare da palo. Tutti stranieri. E’ successo ieri pomeriggio e rimetterci sono state due donne alle quali hanno rubato le borse. A riprendere tutto quello che era successo sono stati le telecamere di videosorveglianza del negozio. Le immagini verranno ora consegnate ai carabinieri di Grosseto, ai quali sarà presentata la denuncia. Il laboratorio delle preparazioni si trova proprio dietro al market. I due, da quello che si è visto, sono rimasti molto tempo dentro al laboratorio: hanno guardato bene cosa prendere e poi si sono diretti sulle borse delle due dipendenti che hanno scoperto la brutta sorpresa alla fine del turno. Dentro c’era di tutto: soldi, documenti, chiavi e carte di credito. "La situazione non è bella – racconta una delle derubate – credo che a questo punto serva l’Esercito per fermare questa gente. Non ne possiamo più".