Furti di biciclette e monopattini a Grosseto: preoccupazione tra i genitori

Catene spezzate e bici rubate. Accade fuori dagli istituti superiori di Grosseto e i casi sono già una decina, forse qualcuno in più. Gli ultimi episodi risalgonono a venerdì, quando ad essere prese di mira sono state bici e monopattini sistemati nelle rastrelliere fuori al liceo Scientifico, in via Dei Barberi, alla Cittadella dello Studente. Nei giorni scorsi altri furti invece sono avvenuti davanti all’Agrario e anche nella zona degli impianti sportivi. Insomma, non basta più mettere in sicurezza le proprie bici con le catene, tanto c’è chi le forza per poi poterle rubare. Episodio dopo episodio, i furti aumentano, tanto che in città sta diventando un caso e tra i genitori dei ragazzi sale la preoccupazione. Gli studenti da canto loro non si sentono sicuri. I furti accadono, per di più in ambienti apparentemente sicuri. Il problema fondamentale è poi che sia le biciclette che i monopattini rubati non si trovavano in luoghi non custoditi ma nelle rastrelliere e chiusi con le catene.