Fuori strada con l’auto, ventottenne è grave

E’ finito fuori strada con l’auto, una Tesla, che si è ribaltata in un fosso. E’ finita così la serata di un giovane di 28 anni di Sticciano, rimasto gravemente ferito dopo un incidente che è avvenuto poco dopo la mezzanotte di venerdì sulla provinciale 20, che da Ribolla porta alla Castellaccia. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente: l’unica certezza è che l’auto sia uscita di strada e poi si sia ribaltata in un fosso. Per estrarre il 28enne dall’abitacolo, sono arrivati i Vigili del fuoco. Sul posto anche i sanitari con l’ambulanza della Misericordia di Roccastrada, la Pubblica assistenza di Sassofortino e anche l’elisoccorso Pegaso 2 che ha trasportatoil paziente alle Scotte. Le condizioni del 28enne sono apparse subito molto gravi. Pegaso è atterrato nel campo sportivo di Ribolla e il ferito, con un trauma cranico, è stato anche intubato.