"Fuoco terra acqua" . Apre ad ‘Arti in corso’ la stagione estiva

Oggi alle 19 a Magliano in Toscana, "Arti in corso" ha organizzato nel suo spazio espositivo insieme alle "Lase di Maremma" la mostra "Fuoco, terra, acqua". Saranno esposte le creazioni in ebanisteria artistica di David Bacci, istallazioni a parete e sculture a tutto tondo, in vari tipi di legno. Doriana Melosini, ceramista elegante, presenta, per gli elementi fuoco e acqua, oggetti che, se da una parte guardano il mondo antico della Maremma dall’altra si ispirano all’arte contemporanea. Mostra visitabile (19-23) fino a domenica prossima.