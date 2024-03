Fumogeni durante la gara. Maxi multa

Mano pesante del giudice sportivo nei confronti dell’Us Orbetello sanzionata per la passione ed il folclore della propria tifoseria. Domenica scorsa infatti, durante Orbetello-Scarlino, sfida valida per il girone G di Seconda categotia, la tifoseria orbetellana ha acceso fumogeni e materiale pirotecnico dentro l’impianto sportivo "Vezzosi". E il giudice sportivo ha comminato ai lagunari 600 euro di ammenda "per accensione fumogeni e materiale pirotecnico all’interno dell’impianto sportivo. Il tutto senza conseguenze. Recidiva". lagunari, infatti, non sono nuovi a queste sanzioni visto che da alcumi anni oramai la propria tifoseria viene punita con multe molto salate solo per l’accensione di fumogeni che comunque non creano problemi nè all’incontro nè alla pubblica incolumità.