Fuga di gas e principio di incendio: allarme al distributore, chiuso tratto di Aurelia, traffico caos

Capalbio (Grosseto), 24 agosto 2024 – Paura e allarme a un distributore sull’Aurelia, in provincia di Grosseto, all’altezza di Capalbio. Ci sono state una fuga di gas gpl e un principio d’incendio. Da capire cosa abbia provocato la fuoriuscita.

Che ha causato anche un principio di incendio. E’ accaduto intorno alle 15.30. E’ stato il gestore, con un estintore, a bloccare le fiamme, dando poi l’allarme ai vigili del fuoco. Sono intervenute due squadre da Grosseto con un funzionario tecnico.

I vigili del fuoco hanno delimitato la zona e, in collaborazione con un tecnico incaricato della manutenzione dell’impianto, hanno chiuso tutte le valvole di alimentazione. L’Aurelia è stata bloccata nel punto in prossimità dell’impianto. Come da procedura operativa, è stata allertata il nucleo nazionale batteriologico, chimico e radiologico per le eventuali operazioni di travaso del gas in forma liquida.

Nei giorni da bollino nero per i rientri dalle vacanze, ci sono stati comprensibili disagi per gli automobilisti. Chi proveniva da Grosseto in direzione Roma veniva fatto uscire prima di Capalbio, chi andava in direzione Grosseto è stato fatto uscire al Chiarone. La coda ha toccato i sei chilometri, con lunghi tempi di attesa.