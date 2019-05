Grosseto, 12 maggio 2019 - In casa nascondeva un fucile con matricola abrasa, un'arma calibro 12 di marca Bernardelli. Per questo un uomo di 61 anni è stato arrestato durante un controllo mentre si trovava nella sua casa dai carabinieri di Magliano in Toscana (Grosseto).

L'uomo, incensurato, originario di Lucca ma da anni residente nel paese maremmano, è stato arrestato per detenzione abusiva di arma clandestina. Il fucile è stato sequestrato e l'uomo si trova ai domiciliari in attesa del rito per direttissima. Accertamenti in corso.