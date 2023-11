"Frontemare", l’ultima fatica di Canino

Uscirà domani nelle librerie Italiane "Frontemare" il libro di Massimo Canino che racconta storie e avventure di gente straordinariamente normale, che vive nei porti, che il giornalista-scrittore ha visitato la scorsa estate, navigando con la sua barca a vela lungo l’arcipelago Toscano. Sabato alle 18 il libro verrà presentato in sala del Consiglio a Castiglione della Pescaia. Ha viaggiato per mare, a bordo della sua barca a vela denominata "Mary Bird VII", navigando lungo la costa e le Isole della Toscana per scrivere il suo libro, che racconta le bellezze di questa terra attraverso le storie straordinarie di uomini e donne che con la loro esperienza di vita potranno essere di ispirazione per le generazioni future. Il viaggio del giornalista Massimo Canino, quattro mesi di navigazione, quasi 500 miglia percorse, con sosta in 16 porti della Toscana, si è concluso e il libro è pronto per uscire. Dunque, dopo un’estate a caccia di storie "Lungo le coste della Toscana", lo scrittore ha concluso un importante progetto patrocinato dalla Regione Toscana, e redatto un volume dove sono raccontati aneddoti, avventure, ricordi di persone incontrate lungo la sua crociera. Gente che del mare e della sua tutela ne hanno fatto uno stile di vita. Alcune di queste storie sono ambientate proprio in Maremma.