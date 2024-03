Frontale tra auto e moto. Grave un ventitreenne

Ieri è stato un sabato con molti incidenti sulle strade grossetane. Uno scontro violento si è verificato sulla Scansanese, due chilometri prima di Preselle: una moto e un’automobile si sono scontrate e la moto è finita sotto il suv. Il ventitreenne che era in sella alla moto è sbalzato via dal sellino ed è finito sul cofano dell’auto prima di finire a terra. Quando sono arrivati i soccorsi il ragazzo era cosciente ed è stato caricato sull’elisoccorso e portato alle Scotte di Siena. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Un altro incidente si è verificato intorno alle 17 sulla Circonvallazione Nord di Arcidosso, in direzione Santa Fiora. Un Mercedes con tre ragazzi ha sbandato e ha preso in pieno un’Audi che veniva in direzione opposta, su cui c’erano due ragazze. È intervenuta la Misericordia di Castel del Piano che ha portato una delle due ragazze in ospedale. Il sabato stava per iniziare quando alle 23.30 di venerdì si è verificato un frontale tra un’Ape e un’auto sulla Panoramica di Castiglione della Pescaia. Alla guida dell’Ape, un ristoratore di 60 anni, che è stato trasferito al pronto soccorso di Grosseto.