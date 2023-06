Frigorifero a fuoco: intossicati la mamma e i suoi due bambini

Paura nella notte a Puntone, frazione di Scarlino. Le fiamme si sono sprigionate in un appartamento alle prime ore dell’alba. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco: l’incendio si sarebbe originato da un corto circuito di un elettrodomestico della cucina, probabilmente il frigorifero. Al momento dell’incendio in casa si trovavano una mamma con i suoi due bambini. Tutti e tre sono rimasti lievemente intossicati dal fumo provocato dalle fiamme e trasferiti all’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima per gli accertamenti del caso. Non sarebbero in gravi condizioni e nella giornata di ieri sono stati dimessi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e il personale sanitario di emergenza della Croce rossa. Ancora da capire il motivo del rogo ma i vigili propendono per il classico corto circuito che avrebbe mandato in fiamme le suppellettili sprigionando del fumo nero e denso.

La casa per il momento non è agibile.