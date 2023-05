Frecce tricolori: morto il capitano Ghersi. Si formò a Grosseto

Nell’incidente dell’aereo ultralleggero, avvenuto sabato in provincia di Udine, hanno perso la vita i due occupanti, tra cui il capitano Alessio Ghersi, pilota in servizio al 313° Gruppo Addestramento Acrobatico "Frecce Tricolori". Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, generale di squadra aerea Luca Goretti, a nome di tutta la Forza Armata, si stringe alla moglie e ai loro due bimbi in questo momento di profondo dolore.Il Capitano Ghersi, 34 anni ricopriva la posizione di 2° Gregario destro, Pony 5, all’interno della formazione delle Frecce Tricolori. Era entrato in Aeronautica nel 2007 con il Corso Ibis V dell’Accademia Aeronautica. Dopo le scuole di volo era stato assegnato al 4° Stormo di Grosseto, dove aveva conseguito la qualifica di pilota combat ready sull’Eurofighter, svolgendo attività di difesa aerea sia in ambito nazionale sia in missioni Nato. Selezionatoe per le Frecce Tricolori, avrebbe a breve preso parte alla sua quinta stagione con la Pattuglia Acrobatica.