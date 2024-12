Frantoio Franci al top. E’ ancora "Hall of Fame"

Il Frantoio Franci celebra un nuovo straordinario traguardo: per il sesto anno consecutivo è stato inserito nella prestigiosa Hall of Fame di Flos Olei, la guida internazionale più autorevole del settore. Questo riconoscimento, riservato alle aziende che raggiungono il punteggio massimo di 100/100, conferma la costante ricerca della qualità che caratterizza l’attività del frantoio.

La storia di Frantoio Franci in Flos Olei inizia nel 2002, con il titolo di Miglior Olio dell’Anno. Dal 2020, l’azienda ha iniziato a ottenere il punteggio perfetto, consolidando la sua posizione come leader indiscusso nel panorama olivicolo mondiale. Da allora Frantoio Franci è riuscito a raggiungere, ineguagliato, il record assoluto di vittorie, con 18 presenze nella Hall of Fame della guida e il conseguimento di premi speciali della Top20.

"Il riconoscimento di Flos Olei – dice Giorgio Franci, titolare del Frantoio Franci – premia anni di dedizione, innovazione e amore per la nostra terra. La nostra missione è sempre stata chiara: creare un extravergine d’eccellenza, capace di raccontare la storia e il territorio unico di Montenero d’Orcia. Assaggio dopo assaggio, nel corso degli anni abbiamo appreso e fatto nostro il concetto di olio sartoriale, ovvero un condimento che deve calzare a pennello, proprio come un guanto, come un completo da sera cucito su misura da un sarto esperto, capace di valorizzare i punti forti di chi lo indossa".

Frantoio Franci oggi produce oltre 20 etichette distribuite in più di 40 Paesi.