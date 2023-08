Muore imprenditore e deejay. Addio a Francesco Sordini

Orbetello, 30 agosto 2023 – Lutto in Maremma per la morte di Francesco Sordini, 43 anni, imprenditore e deejay. Era malato da tempo. Era conosciutissimo a Orbetello e in tutto l’Argentario. Socio di un supermercato, Sordini era un appassionato di musica, protagonista di tante serate come deejay.

E un grande appassionato di bicicletta oltre che di calcio. Aveva una predilezione anche per il calcio. Negli anni si era affezionato all’Abruzzo e alla squadra de L’Aquila. E il team ha voluto dedicargli un pensiero su Facebook. Spesso andava allo stadio a seguire la squadra con il suo stendardo, “Maremma Rossoblù”.

Profondo il cordoglio a Porto Santo Stefano, dagli ambienti del Palio. Francesco Sordini partecipava alle attività del Rione Valle.