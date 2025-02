"Fortunatamente nera". Ecco perché

Oggi alle 17 nella biblioteca "Badii", si terrà un incontro con la scrittrice Nogaye Ndiaye (nella foto), autrice del libro "Fortunatamente nera. Il risveglio di una mente colonizzata".

Ad intervistare l’autrice saranno Roberta Pieraccioli, direttrice della biblioteca, ed Eva Tanagli, di PromoCultura. L’iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con la Libreria Matozzi. Domani, invece, Nogaye Ndiaye incontrerà gli studenti della scuola media "Breschi" che hanno letto il libro.

Nogaye Ndiaye è un’autrice di origini senegalesi, nata e cresciuta in Italia, in provincia di Milano. Laureata in giurisprudenza, è un’attivista femminista e antirazzista. Fin da piccola, Nogaye si è chiesta quale fosse il suo posto. Nonostante avesse una casa, una famiglia, degli amici, si è sempre sentita in bilico tra due mondi. Nata in Italia da genitori di origine senegalese, cresciuta in un paesino di provincia, Nogaye ha assorbito tutto il pregiudizio e il rifiuto che la nostra società riserva a chi è ’straniero’ e ha istintivamente cercato, con tutta se stessa, di appartenere a una maggioranza che la faceva sentire diversa. Per anni ha addotto scuse per non recarsi in Senegal a conoscere la sua famiglia allargata, per anni si è fatta chiamare con un altro nome, Noghina. Ma Noghina e Nogaye sono due anime della stessa persona.