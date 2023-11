Forte mareggiata. Traghetti fermi

Una spettacolare mareggiata di ponente ha tenuto banco per tutta la giornata di ieri sulla Costa d’Argento. Il mare in alcuni punti ha mostrato tutta la sua forza, soprattutto in corrispondenza degli arenili.

Sparite completamente le spiagge di Giannella, Pozzarello e della Soda, oltre alla spiaggetta in piazza delle Meraviglie a Porto Santo Stefano. Sono stati in molti a fotografare e a postare sui social una delle mareggiate più forti dell’ultimo periodo. In via del Molo il mare ha raggiunto anche la strada, salendo sopra la banchina del Moletto e in altre zone del paese. E da Orbetello, intorno all’ora di pranzo, si è visto sulla laguna anche uno splendido arcobaleno. A causa delle condizioni meteomarine, inoltre, i traghetti da e per l’Isola del Giglio nella giornata di ieri sono rimasti ormeggiati e non hanno effettuato le corse in programma. Riprenderanno probabilmente nella giornata di oggi se il tutto tornerà alla normalità.