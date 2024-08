Fondi europei e Regione. Risorse per il territorio

AMIATA

La Giunta regionale ha approvato gli elenchi degli interventi infrastrutturali che potranno essere sostenuti con le risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (Feser).

In totale sono 115 i Comuni che ricadono nelle sei aree della "Toscana Diffusa" e in questi ci rientrano i comuni amiatini e quelli collinari. Le risorse del Fesr equivalgono a circa 70 milioni nell’ambito delle strategie territoriali delle aree interne, ai quali saranno aggiunti altri 34 milioni disponibili per le imprese e le comunità energetiche e 6,6 milioni del Fse (Fondo sociale europeo). Per l’area della Amiata Valdorcia-Amiata Grossetana-Colline del Fiora è stata pensata una strategia dal titolo "Un ponte tra natura, cultura e sviluppo sostenibile". È composta da tre Unioni di Comuni e 19 Comuni. Gli interventi che ricadono in Maremma sono il consolidamento della Rocca di Montelaterone ad Arcidosso (235.983 euro), il ripristino funzionale parziale del complesso "Villa Sforzesca" a Castell’Azzara (233.500 euro), gli interventi di adeguamento sismico nella scuola dell’infanzia di Seggiano (532.417 euro) o la materna di elementare di Arcidosso (768.060 euro) e la sistemazione dei versanti franosi nel centro abitato Magliano in Toscana (240mila euro).

Un’altra iniezione di risorse in provincia arrivano per 18 comuni. Si parla di 10 milioni e 815.423 euro di contributi regionali per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana. I Comuni interessati sono: Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Cinigiano, Gavorrano, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Pitigliano, Roccalbegna, Santa Fiora, Scansano, Seggiano, Semporniano, Sorano. Hanno presentato proposte progettuali anche l’Unione dei Comuni Amiata grossetana e l’Unione dei Comuni Colline del Fiora.

"Un’importante iniezione di risorse che permetterà ai Comuni di sviluppare progetti di ripristino e di sviluppo fondamentali per le comunità – commentano Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana e Donatella Spadi, consigliera regionale del territorio –. Oltre 10milioni di contributi che attiveranno interventi per 13milioni e 400mila euro: opere più o meno rilevanti dal punto di vista tecnico che però avranno senza dubbio un impatto positivo sulla qualità dei servizi per i cittadini".

Nicola Ciuffoletti