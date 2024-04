Fonderia, l’Aula studio intitolata a Simone Turini

Lunedì alle 18 , alla Fonderia 1, si terrà l’intitolazione dell’Aula Studio a Simone Turini, imprenditore follonichese prematuramente scomparso. Simone Turini ha dato lustro a Follonica e al tessuto imprenditoriale locale in qualità di manager della Elettromar Spa. Nato a Niccioleta nel 1961, era figlio di Giuseppe Turini, consigliere comunale di Follonica dal 1965 al 1990 e Senatore della Repubblica dal 1992 al 2001, da sempre in politica, dove ha coperto ruoli significativi come consigliere comunale nel 1999 e nuovamente nel 2004, fino a candidarsi come sindaco alle elezioni del 2009, ha coperto svariati incarichi legati all’imprenditoria: è stato componente della giunta Assistal di Confindustria, presidente del gruppo "Piccola e Media Impresa" di Confindustria Grosseto, componente del Comitato tecnico Progetto speciale Ricerca e Innovazione di Confindustria, componente del Comitato nazionale Piccola Industria.