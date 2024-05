Fondazione Its Eat al Polo Universitario. Food marketing: Open Day di presentazione

Nuovo "Open Day" oggi alle 17.30 nel Polo Universitario Grossetano, in via Ginori, per conoscere i percorsi formativi specialistici di Its Eat Academy che offrono la possibilità di formazione nel settore agroalimentare.

"I corsi – si spiega – sono biennali e rilasciano un diploma di quinto livello Eqf riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e garantiscono una formazione di alta qualità e una forte connessione con il mercato del lavoro".

L’evento di oggi è aperto al pubblico senza obbligo di prenotazione e i partecipanti avranno la possibilità di interagire con lo staff, ascoltare le testimonianze di ex studenti e confrontarsi con le aziende partner.

"Siamo entusiasti di aprire le porte della nostra Academy agli aspiranti professionisti del settore agroalimentare – dice Paola Parmeggiani, direttrice della Fondazione Its Eat –. La nostra missione è fornire una formazione che unisca teoria e pratica, garantendo ai nostri studenti le competenze necessarie per eccellere nel mercato del lavoro".

Il corso di Food Marketing & Export Management, che inizierà a ottobre a Grosseto, è progettato per formare tecnici superiori capaci di sviluppare strategie di marketing digitale a livello nazionale e internazionale. Il percorso prepara a valorizzare i prodotti agroalimentari e vitivinicoli attraverso una comunicazione aziendale efficace e un’analisi di mercato approfondita. I diplomati saranno pronti a ricoprire ruoli come export manager, marketing manager, brand ambassador e digital marketing specialist.

"Questo approccio – dice Parmeggiani – garantisce che oltre l’87% dei nostri diplomati trovi occupazione entro un anno dal termine del percorso".

Its Eat Academy non solo promuove l’innovazione e la sostenibilità nel settore agroalimentare, ma supporta anche i suoi studenti con borse di studio e programmi di mobilità internazionale come Erasmus+, offrendo esperienze formative uniche all’estero.

Per ulteriori informazioni sull’Open Day e sulle iscrizioni è possibile telefonare ai numeri 0564 - 1791224 e 333 - 1328663.