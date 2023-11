Fondazione Crf. Peri nel comitato di indirizzo

La nomina sarà ufficializzata lunedì giorno della prima riunione del Comitato di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze ma la notizia è già ufficiale. La commercialista Francesca Peri è il nuovo componente del Comitato di indirizzo della Fondazione Crf designato dal sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Francesca Peri prenderà il posto di Carlo Vellutini, che nel frattempo è stato eletto nel Cda della Fondazione Crf. La commercialista è stata per tre anni sindaca revisore delle Farmacie comunali, e per i sei anni successivi è stata nel Cda sempre delle Farmacie. Nelle ultime elezioni è stato il primo dei non eletti, ma una volta che Pacella si è dimesso, aveva deciso di restare nel Cda della Famacie comunali.