Fondazione Crf. Carlo Vellutini entra nel Cda a Grosseto

Il grossetano Carlo Vellutini entra nel Cda della Fondazione della Cassa di Risparmio di Firenze. L’ufficialità è arrivata ieri mattina al termine della riunione del Consiglio di Indirizzo che ha nominato , cinque nuovi consiglieri che andranno a sostituire altrettanti membri in scadenza. Oltre a Carlo Vellutini (nella foto), giornalista e scrittore, inizieranno un nuovo mandato Vittoria Barsotti (docente di Diritto privato comparato nell’Università di Firenze), Giovanni Busi (presidente del Consorzio Vino Chianti), Marco Carini (medico urologo) e Micaela Le Divelec Lemmi (manager). Si aggiungono, per un totale di 12 membri, ai consiglieri ancora in corso: Albiera Antinori, Zaira Conti e Sandro Rogari ed a quelli oggi confermati nella carica per un ulteriore quadriennio: Bernabò Bocca, Gianpaolo Donzelli, Francesco Rossi Ferrini e Maria Oliva Scaramuzzi. Sono arrivate a scadenza, invece, le cariche di Luigi Salvadori, Jacopo Speranza, dell’altro grossetano Alfonso de Pietro, Giovanni Fossi e Andrea Simoncini.

"Saluto con grande affetto il vice presidente Jacopo Speranza e i consiglieri Alfonso De Pietro, Giovanni Fossi e Andrea Simoncini che assieme a me – dichiara il presidente della Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori – hanno condiviso questa bellissima esperienza e rivolgo i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi eletti. Sono stati quattro anni intensi e bellissimi che hanno visto la nostra Istituzione affrontare un momento particolarmente difficile, a cominciare dall’esplosione della pandemia. Abbiamo però dimostrato di essere ancor più al servizio del territorio e confermato di essere capaci di rispondere con assoluta rapidità e concretezza alle pressanti e variegate urgenze che ci sono giunte dalle tante espressioni della società civile".