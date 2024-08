Follonica Summer Nights. Il ’Parco dei divertimenti’ per residenti e turisti

Parte la settima edizione del Follonica Summer Night che si svolge nel Parco Centrale di Follonica. Un’offerta di entertainment con 11 serate che consentono di abbracciare un bacino d’utenza ampio, dai giovanissimi ai più anziani. "Inauguriamo la settima stagione del Follonica Summer Night – dice il sindaco Matteo Buoncristiani –. È ormai un evento importante per la stagione estiva follonichese che accoglie numerosi artisti e tante persone. Ci saranno molte serate di divertimento, con un occhio attento alla sicurezza e alla tranquillità di tutti. Ringrazio la Leg per l’impegno nell’organizzazione dell’evento e tutti coloro che collaboreranno a realizzare questo grande classico follonichese". "Questo festival è per noi uno dei più completi per offerta artistica e per l’indotto turistico – dice Sandro Giacomelli della Leg –. Ogni anno cerchiamo di rendere l’evento multigenerazionale e trasversale per potere soddisfare i palati di tutte le utenze. Riceviamo molte sollecitazioni da parte dei giovani. Abbiamo un occhio di riguardo quindi verso il pubblico dei giovani, ma variando anche il loro segmento di utenza. Senza tralasciare poi le altre fasce di età con classici come il nuovo spettacolo di Panariello e Masini, Roberto Vecchioni e Alex Belli. Speriamo di potere proseguire questo sodalizio nei prossimi anni per migliorarlo e portarlo in alto sempre più. Ringrazio il Comune e tutti coloro che collaborano con noi".

Il parcheggio adibito all’evento è quello del centro commerciale Coop, con la possibilità per le persone invalide di rivolgersi allo Sportello H dell’evento e lasciare le auto nel parcheggio privato all’interno del parco. È inoltre disponibile il servizio navetta "Nautibus".

Stasera il concerto di Tony Boy, Diss Gacha, Slings, Nerissima Serpe & Papa V.

Viola Bertaccini