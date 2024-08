Follonica ricorda Passini . Una serata di musica per il patron del Tartana

Follonica ricorda Silvio Passini e lo fa in suo stile, con una serata all’insegna della musica e del divertimento. "Noi siamo figli delle stelle" è in programma venerdì 25 agosto dalle 17 alle 24, durante la quale gruppi musicali e dj suoneranno lungo via Roma e i bar, in collaborazione con l’evento, serviranno l’apericena. Dalle 17 si parte in piazza Ettore Socci con il Fluo Party della gelateria Sogni Golosi, per poi spostarsi dalle 18 in via Zara al Bar Portici con il dj set anni ’90-2000. Dalle 19 in piazza Sivieri l’apericena servito dal Bar impero, la Bottega Cirimangio e Doga Bistrot è accompagnato dai suoni dei dj del Tartana. La profumeria Marionnaud organizza per l’occasione l’Aperitrucco e il Bar Roma insieme al negozio di abbigliamento Ginas un’apericena a tema. Un evento per ricordare l’ex proprietario della discoteca Tartana e dell’hotel ristorante Piccolo Mondo, recentemente scomparso, che per anni ha fatto ballare follonichesi e turisti.

La presentazione dell’evento ha visto presenti l’assessore al commercio e al turismo, Stefano Boscaglia, il responsabile dell’accessibilità della città, Metello Ricceri, il presidente della Proloco, Alessandro Biagioni, il presidente del Ccn, Massimiliano Rossi, la figlia di Silvio, Vittoria Passini, e il cugino, Luca. "Da quando mi sono insediato – esordisce Stefano Boscaglia – ho voluto organizzare questa importante serata. Grazie al consenso della Proloco e del Ccn è stato possibile realizzarla. Una serata che mi piacerebbe vedere viva e animata. Silvio era uno spirito giovane e non potevamo ricordarlo se non con una serata in suo nome. Sono sicuro che guardandoci da lassù, tutti sorridenti mentre apprezziamo una serata di musica, sarà contento". "L’amministrazione e le due organizzazioni, con questo evento hanno voluto dare un segnale di presenza e di rinascita – continua il presidente del Ccn – C’è il dispiacere e il piacere al tempo stesso di dedicarlo a Silvio. C’è stata una bella risposta da parte di molti organizzatori che come me sono cresciuti con la famiglia Passini. Il nome dell’evento "Noi siamo figli delle stelle" è per commemorare Silvio e per svincolarci dal classico tema di potersi divertire soltanto in orari notturni. C’è possibilità di divertirsi anche partendo dall’aperitivo fino al dopo cena.".

Viola Bertaccini