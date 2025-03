Follonica non si ferma. Vince agile contro il Lodi

HOCKEY

Grande successo del Follonica (7-3) che batte uno spento Lodi e consolida il quinto posto in graduatoria alle spalle del Bassano. Primo tempo scoppiettante per il Follonica. La squadra di Silva subisce gli attacchi del Lodi che però sbatte su un super Barozzi che chiude ogni varco. La partita la sblocca Davide Banini che segna un bel gol grazie ad un assit al bacio del fratello Francesco. Sul blu a Najera è ancora Davide Banini, su tiro diretto, a mettere a sedere Grimalt per la rete del 2-0. Il Lodi preme ma Barozzi salva tutto. Najera accorcia da vicino dopo un batti e ribatti ma alla fine il Lodi subisce il 3-1 ancora da Davide Banini che fa secco il portiere ospite con un tiro al sette ancora su punizione di prima. Il 4-1 porta la firma di Franchi: l’ex Grossetro con una serpentina fa esplodere il Capannino. Nella ripresa Francesco Banini sigilla il match grazie ad un gol fulmineo su assit del fratello Davide che vale il 5-1. Ma Follonica non si ferma: Montigel in contropiede fa secco Grimalt, in serata decisamente no. Il Lodi accorcia subito con Compagno che recupera pallina e lascia partire una bordata che si insacca sotto la traversa. Ma Franchi non lascia scampo a Grimalt (7-2). Il Lodi accorcia ancora alla fine con Nadini quando il Follonica aveva mandato in pista tutti i giovani, compresi (3’) il portiere Mugnaini e Margheriti. Follonica: Barozzi (Mugnaini); Franchi, Montigel, D.Banini, F.Banini, F.Pagnini, M.Pagnini, Margheriti, Bracali. All. Silva.