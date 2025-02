Follonica, match senza storia. Azzurra Novara surclassata

HOCKEYTutto facile per il Follonica (9-1 il finale) contro l’Azzurra Novara nella diciannovesima giornata del massimo campionato di hockey su pista in un match senza storia. La squadra di Silva ha trovato il bandolo della matassa in attacco, andando in rete spesso e in molti modi, dimenticando di fatto la sconfitta immeritata di Forte dei Marmi. Pronti via e il Follonica passa in vantaggio con Davide Banini su bell’assist di Marco Pagnini. Si scatena poi Marco Pagnini che fa 2-0 grazie ad una bella azione solitaria. Il tris è ancora di Davide Banini mentre il poker, che chiude di fatto il match è ancora del "Golden Boy" del Golfo, Marco Pagnini. Il Novara ha un colpo di coda con Vega che beffa Barozzi. Ma è solo un fuoco di paglia: il Follonica prima del riposo va ancora in gol con Marco Pagnini, per il tris personale in una serata davvero da incorniciare. Il secondo tempo, con il giovane Mugnaini in porta al posto di Barozzi, è una specie di allenamento per il Gfollonica che segna ancora con Davide Banini. Nel tabellino dei marcatori ci entrano anche Franchi, bel gol "accompagnato" all’angolino e Claudio Bracali che marca due reti fissando il punteggio sul 9-1. I ragazzi del Golfo adesso sono attesi dalla lunga e insidiosa trasferta a Giovinazzo. E serve la svolta anche lontano dal Capannino. Questo il tabellino della partita. Follonica: Barozzi (Mugnaini); M.Pagnini. F.Pagnini, D. Banini, F.Banini, Franchi, Montigel, Bracali, Galgani. All. Silva.