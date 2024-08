Follonica, furto in un negozio del centro: due giovani denunciati

Follonica (Grosseto), 13 agosto 2024 – Due giovani sono stati colti in flagranza per un furto che hanno commesso in un negozio del centro di Follonica. A nulla è servito il tentativo di fuga dei taccheggiatori o il fatto che avevano cercato di far perdere le tracce della refurtiva gettandole in un camion dei rifiuti. Continuano dunque incessanti le operazioni dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto a contrasto dei fenomeni illeciti che, soprattutto entrano nel vivo del periodo estivo, rischiano di danneggiare il sereno andamento della stagione turistica sul litorale maremmano. Questa volta le Fiamme Gialle di Follonica, allertate a gran voce dalla titolare di un noto negozio del centro città, si sono precipitate all’inseguimento di due giovani che, pochi istanti prima, erano riusciti a trafugare dall’esercizio commerciale un capo di abbigliamento di alto valore eludendo il sistema elettronico antitaccheggio.

I responsabili, residenti nel fiorentino ma in trasferta in Maremma, hanno cercato di far perdere le proprie tracce confondendosi tra la folla di turisti in prossimità della stazione ferroviaria, ma in breve tempo, nonostante il tentativo di fuga lungo i binari, sono stati intercettati dai finanzieri e condotti in caserma. I successivi riscontri hanno consentito di accertare come i due, risultati essere abitualmente dediti ai furti nonostante la giovane età di 25 e 16 anni, siano riusciti a liberarsi della refurtiva durante la fuga gettandola in un camion della nettezza urbana in transito. Il minore, peraltro, è stato trovato in possesso di un borsello in pelle ingegnosamente foderato con fogli di alluminio avvolti con del nastro adesivo e di un risolutore magnetico per etichette di sicurezza, utilizzati per schermare o rimuovere i dispositivi antitaccheggio.

L’intervento delle Fiamme Gialle si è concluso con la denuncia dei due ragazzi per furto con destrezza alle competenti autorità giudiziarie e con il sequestro degli oggetti utilizzati per la commissione del reato.