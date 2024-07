Follonica, malore in acqua: settantenne rianimata sulla spiaggia

Follonica, 18 luglio 2024 – Paura in spiaggia a Follonica, dove una donna di 79 anni è stata soccorsa mentre era in arresto cardiaco post annegamento. La donna ha probabilmente accusato un malore in acqua.

E’ successo intorno alle 15. Sul posto l’automedica di Follonica e un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Sassofortino.

Le manovre di rianimazione hanno permesso di recuperare la donna, che è stata portata in ospedale a Grosseto, dove è arrivata al pronto soccorso in codice rosso. Sul posto anche Capitaneria di Porto e forze dell'ordine.