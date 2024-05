Follonica, notti turbolente: ancora auto danneggiate. Decine le segnalazioni

Follonica (Grosseto), 14 maggio 2024 – Auto rigate, danneggiate. Con i lunotti spaccati. I casi si sommano a decine. Via Merloni, e tutte le strade vicine, a due passi dal lungomare e dalla pineta di Ponente, sono state interessate, la notte scorsa, da atti di vandalismo. Decine le auto che sono danneggiate. Ma altri casi si registrano in gran parte della città. Casi che non hanno un filo conduttore, ma che invece sembrano piuttosto un dispetto diignoti vandali. Molte le persone che si sono rivolte alla Polizia municipale e ai carabinieri. Chi parcheggia in quelle zone non è tranquillo. I casi di auto prese di mira da vandali si erano già verificati anche mesi fa e da qualche settimana stanno aumentando. Trovare gli sportelli rigati può essere il danno minore. Solitamente vengono spaccati specchietti, finestrini e fanali. In alcuni casi sono state trovate anche gomme bucate. Alcuni residenti hanno chiesto che vengano implementate le telecamere per la videosorveglianza.

«E’ una situazione che purtroppo si ripete da qualche tempo – ha detto Paolo Negrini, comandante della Polizia municipale di Follonica –. Siamo al corrente di quello che sta accadendo e anche i carabinieri stanno indagando per individuare i responsabili". Negrini parla anche della videosorveglianza: "In città sono state installate nel tempo circa 80 telecamere, dislocate in varie parti di Follonica. In alcune zone non ci sono e stiamo lavorando per un’implementazione diffusa. Credo che la prima cosa da fare sia di mettere le telecamere dentro il Parco Centrale, ma anche in quelle zone servirebbe una maggiore illuminazione altrimenti gli occhi elettronici sarebbero tagliati fuori dal buio. Adesso – chiude Negrini – con i lavori della fibra in viale Italia sarà possibile anche aumentare le telecamere, che è una degli obiettivi per rendere la città più sicura".