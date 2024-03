Firma per una maggiore tutela. Guardia di finanza e Cciaa per l’economia del turismo

Una sinergia istituzionale per promuovere la trasparenza dell’attività d’impresa sul territorio a favore dell’economia legale, della concorrenza e del libero mercato. E’ stato siglato ieri il protocollo d’intesa, nel salone d’onore del Comando provinciale della Guardia di finanza, tra la Camera di commercio della Maremma e del Tirreno e i rispettivi comandi provinciali della Guardia di finanza di Grosseto e Livorno, per rafforzare le azioni a tutela delle realtà economiche turistico-balneari. La firma sul documento è stata messa da Riccardo Breda, presidente della Camera di commercio, dal comandante provinciale di Grosseto Nicola Piccinni e da quello di Livorno Cesare Antuofermo.

"Poniamo le basi con questa firma – hanno detto Piccinni e Antuofermo – per rafforzare la collaborazione fra le istituzioni, finalizzata a migliorare l’efficacia complessiva delle misure a salvaguardia degli operatori onesti".

In pratica l’attività di monitoraggio del tessuto imprenditoriale, operata dalle Fiamme gialle, potrà avvalersi dell’impegno della Camera di commercio per fornire informazioni e notizie, utili a prevenire ed individuare eventuali illeciti nello specifico settore. "Il memorandum si inquadra – hanno aggiunto Piccinni e Antuofermo – nella generale strategia di contrasto alla criminalità economico-finanziaria costantemente portata avanti dalla Guardia di finanza che, grazie alla stretta sinergia con gli altri attori istituzionali che operano sul territorio, mira ad incrementare la possibilità di intercettare e colpire, sul nascere, le manifestazioni di illegalità che tentano di penetrare nel tessuto sano del Paese". "Si tratterà – ha chiosato il presidente della Camera di commercio, Riccardo Breda – di un preziosissimo scambio di informazioni grazie al quale sarà possibile circoscrivere specifici profili di rischio in uno dei settori più rilevanti per l’economia del territorio e condurre interventi mirati".