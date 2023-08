Finita l’attesa, apre ‘Capalbio Libri’ Protagonisti Arditti e Bianchi

Via a "Capalbio Libri", che giunge quest’anno alla sua 17esima edizione. Il festival culturale si apre oggi sulla terrazza nella nuova location di piazza Pini. Un palco rosso, come le 200 sedie su cui gli spettatori potranno gustare musica, libri e tanti ospiti. E Capalbio Libri fa già registrare il sold out per l’inaugurazione. Il festival su "Il piacere di leggere. In piazza. In rete" dà così il via agli appuntamenti. Il programma inizia questa sera alle 20 con "Roberto Arditti, La guerra in casa. Come e perché la corsa al riarmo riguarda tutti noi - Rai Libri". Con la partecipazione di Alberto Negri, conduce Flavia Giacobbe, con le letture di Giulia Nervi. Temi saranno "la guerra dentro l’Europa che segue alla pandemia mondiale. Le minacce nucleari della Russia e l’atteggiamento non di rado aggressivo della Cina. La corsa agli armamenti di molti nuovi protagonisti della scena internazionale. La dimensione cyber dei nuovi conflitti. Il 2022 sarà ricordato come l’anno che ha rotto ogni tipo di tabù. Libertà, progresso civile, democrazia e crescita economica non sono più separabili da un approccio maturo e coraggioso sui temi della Difesa. Non capirlo è grave e pericoloso. E per giunta irresponsabile". Roberto Arditti, giornalista di lungo corso ed esperto di comunicazione, affronta le tematiche più attuali in tema di corsa agli armamenti nella comunità internazionale e analizza la direzione intrapresa dal nostro Paese. Alle 22 sarà il turno di Matteo B. Bianchi, che presenterà "La vita di chi resta – Mondadori", con intervista di Roberta Colombo e letture di Giulia Nervi. L’autore ha pubblicato i romanzi Generations of love, Fermati tanto così, Esperimenti di felicità provvisoria (Baldini & Castoldi), Apocalisse a domicilio (Marsilio), Maria accanto (Fandango) e la biografia Yoko Ono. Dichiarazioni d’amore per una donna circondata d’odio (Add). Ha scritto programmi per la radio e la tv. Ha fondato e dirige la rivista di narrativa indipendente "‘tina". Per Storielibere.fm conduce il podcast letterario "Copertina". È inoltre il direttore editoriale di Accento edizioni. Attesissimi poi nei prossimi giorni gli ospiti Luigi Bisignani e Paolo Madron, Maria Grazia Calandrone, Pupi Avati, Silvia Grassi e Roberto Iadicicco, Ferdinando Adornato, Luca Berretta, Roberto Napoletano, Jonathan Bazzi, Martina Carone, Antonio Monda, Antonella Viola, Fabio Genovesi, Carlo Cottarelli e Paolo Di Paolo.