Finisce contro il guardrail e tampona: poi fugge dall’ospedale

Sbanda sulla destra, struscia il guardrail per diversi metri e poi tampona un’auto. Accompagnata in ospedale, ha lasciato il Pronto soccorso senza farsi visitare e, quindi, senza che potesse essere sottoposta al controllo per verificare il tasso alcolemico nel sangue. E’ quanto accaduto nel pomeriggio di ieri. Poco dopo le 14 la Polstrada è intervenuta sull’Aurelia, nei pressi di Fonteblanda, e insieme ai poliziotti è arrivato il personale sanitario. Alla guida dell’utilitaria c’era una donna di 57 anni residente a Capalbio. Nessuna preoccupazione particolare per le sue condizioni fisiche dovute all’incidente, ma viene comunque accompagnata in ospedale per accertamenti. Ma da lì, però, si è allontanata senza farsi visitare.

Tre persone (due donne di 33 e 38 anni e un ragazzo minorenne) sono rimaste ferite in un altro incidente accaduto poco dopo le 16 sulla "Ss 439", tra Follonica e Ponte della Pecora. Le loro condizioni non sono gravi.