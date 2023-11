Finestre pericolanti, scuola chiusa

Nella giornata di ieri il dirigente scolastico del Comprensivo "Vannini-Lazzaretti" ha segnalato al Comune l’instabilità di due finestroni posizionati nell’atrio della scuola media, in via di Montagna. Il sopralluogo da parte dell’Ufficio tecnico e della Polizia municipale ha confermato la pericolosità. Immediatamente sono stati contattati i Vigili del fuoco per un intervento di messa in sicurezza: essendo impegnati su più fronti a causa del maltempo eseguiranno l’intervento nella giornata di oggi, quindi con un’ordinanza il sindaco Bartalini ha stabilito per oggi la sospensione delle attività scolastiche. I due finestroni di circa 7 metri per 1,5 metri, a causa del forte vento, presentavano un concreto rischio di distaccamento dalla parete e conseguente caduta a terra, da ciò ne è derivato l’evidente rischio di pericolo per tuttre le persone che, a vario titolo, frequentano l’istituto scolastico.