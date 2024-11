Finanziamento regionale per gli spogliatoi della palestra di via Lelli

La Regione Toscana ha recepito la richiesta del Comune di Scarlino contribuendo con 323mila euro alla conclusione dei lavori per la nuova palestra del plesso di via Lelli. "Una bellissima notizia – dice il sindaco Francesca Travison (nella foto) – che premia l’impegno della nostra Amministrazione per migliorare l’edilizia scolastica. Con questo finanziamento, unito ai 170mila euro messi in bilancio comunale, riusciremo a concludere la realizzazione della nuova palestra della scuola primaria e secondaria di primo grado di Scarlino Scalo, allestendo anche la parte degli spogliatoi. Un intervento dal valore complessivo di quasi 3 milioni di euro, finanziati in parte dalla Regione e in parte con il Pnrr". Nello specifico per la palestra il budget era di 1 milione e 800mila euro: servivano poi altri 493mila euro per il completamento degli spogliatoi che nel progetto iniziale erano previsti solo a grezzo. "Le opere della mensa sono in fase di ultimazione – afferma assessore ai Lavori pubblici Cesare Spinelli – poi si passerà ai collaudi: stiamo acquistando in questo momento gli arredi. Le opere della palestra sono in corso e, con la variante che stiamo approntando, sono previsti altri cinque-sei mesi di lavori".