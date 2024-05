Finale di Coppa Italia. FolloGavo, che spettacolo

Bella e intensa la finale di andata della Coppa Italia di Serie D fra Trapani e Follonica Gavorrano, con i biancorossoblù che si aggiudicano la prima manche per 1-0 grazie al gol realizzato da Regoli all’inizio della seconda frazione.

Nei primi minuti il gioco rimane prevalentemente a centrocampo, con la prima occasione che arriva solo al 18’ sugli sviluppi di un calcio piazzato ed è per il Follonica Gavorrano, con il tiro di Souare dal centro dell’area che viene ribattuto dalla difesa. Al 43’ l’arbitro annulla un gol al Trapani segnato da Palermo, per fuorigioco sugli sviluppi di un calcio piazzato. Pronti via e nella ripresa il Follonica Gavorrano trova il gol dopo appena un minuto: Pino serve Regoli, che calcia ma si fa parare il primo tiro. Sulla ribattuta supera Ujkaj. la gara resta piacevole con occasioni da entrambe le parti, ma ci pensa Filippis a tenere chiusa la saracinesca.

TRAPANI: Ujkaj, Guerriero (9’ st Morleo), Sabatino, Balla, Crimi (40’ st Sartore), Convitto (21’ st Bollino), Cocco, E. Pino (27’ st Pipitone), Palermo, Kragl, Bolcano. All.: Torrisi.

UsFG: Filippis, Pignat, Dierna, A. Pino (26’ st Mencagli), Souare (16’ st Grifoni), Nardella (32’ st Ceccanti), Mauro (32’ st Barlettani), Lo Sicco, Ampollini, Botrini, Regoli (22’ st Macrì). All.: Masi.

RETI: 1’ st Regoli (FG).

NOTE: Spettatori: 2880. Recupero: pt 1’, st 7’. Ammoniti: Sabatino, Nardella, Cocco, Pignat, Balla, Botrini, Dierna, Filippis.