Maremma in lutto, è morto Filippo Andretta: una vita per la sanità

Grosseto, 24 agosto 2023 – E’ morto ieri, all’età di 79 anni, Fillippo Andretta una vita spesa per la sanità maremmana, ma non solo. Sì perché raccontare Filippo Andretta non è poi così facile, visto i tanti i campi in cui è emerso e si è fatto apprezzare per anni. Importante, tanto per fare un esempio, il suo passato sportivo, (è stato anche un calciatore del Grosseto), ma anche il suo impegno politico nel Partito socialista, a cui è rimasto sempre fedele, e infine il suo ruolo di dirigente apicale dell’Asl. Filippo Andretta è morto ieri mattina poco dopo le 10 all’ospedale Misericordia di Grosseto, dove era stato sottoposto a un intervento chirurgico. Poi ieri c’è stato un decadimento del quadro clinico con un arresto cardiocircolatorio, che gli è stato fatale. Filippo Andretta è stato un apprezzato dirigente dell’Asl, di cui è stato, nel tempo, capo del personale, direttore amministrativo e capo delle relazioni estive.

Molto conosciuto in tutta la provincia, anche come calciatore prima e allenatore dopo. Ha giocato nel Grosseto, nell’Orbetello e nella Castigluionese, ha quindi allenato l’Orbetello in Serie D, le giovanili del Grosseto e molte squadre della provincia. Ma profondo cordoglio arriva anche dal mondo della politica. In particolare toccanti le parole del segretario provinciale del Psi, Francesco Giorgi. "Filippo era un compagno vero, sempre ispirato agli autentici ideali del socialismo italiano e internazionale, era un vero amico per tutti e un generoso, pronto ad aiutare e a farsi in quattro per chi aveva bisogno. E per questo era anche un uomo vero. Passione e sentimento lo guidavano nella sua vita, con i familiari e così con i compagni di strada nella politica, oltre che nell’altra sua grande passione: il calcio, sport di cui riconosceva il valore aggregante popolare e trasversale. Inoltre aveva fatto una lunga e proficua carriera nella sanità grossetana. Ci mancherà come mancherà particolarmente anche al sottoscritto, e non posso descrivere il dolore personale che provo. Un grande abbraccio, di cuore, va alla sua famiglia, ai figli, a tutti i parenti e a tutti quelli che l’hanno conosciuto". Anche il deputato Pd, Marco Simiani ha voluto ricordare Andretta: "Era un politico capace e visionario, ma anche un professionista impegnato che ha giocato un ruolo significativo nello sviluppo e nell’arricchimento della sanità locale". I funerali si svolgeranno domani alle 11 in Cattedrale.