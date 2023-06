Fiera e mercato Risolto il nodo delle date

Tra una settimana (martedì prossimo) si svolgerà la tradizionale fiera annuale in onore a Sant’Antonio. Un appuntamento fisso che però rischiava di far saltare il mercato settimanale, che ad Arcidosso si svolge appunto di martedì. Dopo un confronto tra il Comune e la segreteria territoriale di Fiva Confcommercio è stato deciso che che i banchi del mercato recupereranno la giornata, con molta probabilità, domenica 6 agosto. Questa soluzione, spiegano da Confcommercio, è stata trovata dopo un dibattito anche acceso, poi risolto in pieno spirito collaborativo.

"Quest’anno – spiegano Agostino Ottaviani ed Eric Barbieri, rispettivamente presidente e vice presidente di Fiva – il mercato di martedì 13 giugno è concomitante con la tradizionale fiera annuale di Arcidosso di Sant’Antonio". Da questo punto di partenza è iniziato un lungo dialogo tra amministrazione e Fiva-Confcommercio arrivando quindi alla decisione di spostare il mercato settimanale del 13 giugno a una delle prime tre domeniche di agosto, notoriamente affollate di turisti.