Fiamme in casa Incendio al terzo piano Salvato un ragazzo

Fiamme in un appartamento a Grosseto, nel quartiere di Barbanella, in via Giusti, proprio in un appartamento che si trova nel cuore del quartiere, sopra i portici della zona principale. Le fiamme si sono originate poco prima dell’ora di pranzo di ieri, in un appartamento che si trova al terzo piano dell’alto palazzo di quella zona. Dalle prime informazioni l’incendio sarebbe scoppiato nel salotto dell’appartamento, dove i mobili sono stati seriamente danneggiati. In special modo un divano e una poltrona andati distrutti. Al momento dello scoppio dell’incendio un ragazzo si trovava nella stanza accanto, fortunatamente è riuscito a mettersi in salvo, nonostante la paura e il calore che si sprigionava dalle suppellettili che stavano andando a fuoco. Il resto della famiglia era invece fuori casa ed è rientrata mentre era in corso l’intervento dei vigili del fuoco, che sono stati avvertiti dai vicini quando hanno visto il fumo nero uscire da quell’appartamento. I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Grosseto hanno evacuato il vano scale e domato le fiamme. A una prima valutazione dei danni l’appartamento è stato dichiarato inagibile, così come un’altra stanza sopra l’appartamento. Ci sarebbe da registrare anche un danno al solaio. I pompieri hanno dovuto transennare anche la strada, chiudendo il traffico, e con i motoventilatori hanno dissolto il fumo dal vano scale facendo evacuare tutte le persone che rischiavano un’intossicazione. In corso gli accertamenti per capire quale sia stata l’origine dell’incendio. Pare comunque che si tratti di un corto circuito. Sul posto per le indagini anche i carabinieri della Compagnia di Grosseto.