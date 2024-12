Festività natalizie a Massa Marittima: eventi e attrazioni fino al 5 gennaio

Presentato il cartellone delle festività natalizie realizzato con la collaborazione delle associazioni locali. Anche quest’anno la città si veste a festa con una miriade di iniziative che proseguiranno fino al 5 gennaio.

Si comincia oggi con un primo pomeriggio in cui sarà possibile respirare appieno la magia del Natale in un contesto unico come quello del centro storico massetano, a partire dalle 15 e 30, in piazza Garibaldi, dove aprirà la pista di pattinaggio sul ghiaccio, gestita dalla pro loco. Quest’anno la pista tornerà ad essere di "ghiaccio vero" mentre negli ultimi anni è stato utilizzato quello sintetico. E sarà anche più spaziosa, con i suoi 200 metri quadrati, per assicurare il divertimento di adulti e bambini.

Ma questa non è la sola attrazione del Natale di Massa Marittima, infatti, come ogni anno, aprirà proprio da oggi dalle 16.30, il magico Villaggio di Babbo Natale con ambienti curati nei minimi particolari e allestimenti sempre nuovi e fantasiosi: dall’ufficio postale con l’elfo postino, a cui lasciare la letterina, alla casa di Babbo Natale, passando per i vicoli addobbati dove sarà possibile incontrare il Grinch. Alle 16 e 15 la sindaca Irene Marconi consegnerà ufficialmente le chiavi del villaggio direttamente a Babbo Natale. Ci saranno anche i Carabinieri a Cavallo che faranno la scorta.

E poi alle 17 di nuovo tutti in piazza Garibaldi per assistere al consueto rito dell’accensione del grande albero di Natale. "Siamo felici di presentare anche quest’anno un cartellone natalizio ricco di momenti speciali, all’insegna del divertimento ma anche della condivisione e della spiritualità. – afferma la sindaca Irene Marconi – Le iniziative sono davvero tante: dal concerto in Cattedrale del Coro di Santa Barbara il 20 dicembre, alla motorata dei Babbi Natale del 21 dicembre, organizzata da Massa Veternensis. Dall’8 dicembre al 6 gennaio, inoltre, dalle 9 alle 23, sarà possibile visitare il Presepe di Borgo nella Vecchia Falegnameria, allestito dal Terziere di Borgo".

Il Villaggio di Babbo Natale è aperto nei giorni 7, 8, 14, 15, dal 21 al 24 e poi il 26, 27, 28, 29 dicembre e 5, 6 gennaio dalle 16 alle 19.30. Nei giorni di apertura del villaggio verranno proposte attività laboratoriali per bambini". La pista di pattinaggio sarà aperta tutti i giorni da oggi al 7 gennaio. Per orari di apertura e costi consultare la pagina facebook della pro loco di Massa Marittima. Il Presepe di Borgo -Antica Falegnameria in vicolo Massaini è aperto tutti i giorni dal 7 dicembre al 7 gennaio, dalle 9 alle 23, a cura del Terziere di Borgo.