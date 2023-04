Festival Resistente, e non solo Tanti eventi anche in montagna

Tanti gli eventi in Maremma e sull’Amiata per questo ponte del 25 aprile. A Grosseto oggi, al Cassero, è in programma la seconda giornata del Festival Resistente, che prosegue con una giornata tutta dedicata al film "Margini" e ai suoi protagonisti. I bambini invece saranno protagonisti dalle 16.30 con le "Storie in Kamishibai-Incontri itineranti di letture in valigia". Si prosegue poi alle 18 con l’incontro dal titolo "Resistenze culturali. Dai margini nuovi e vecchi diritti civili", coordinato da Federico Raponi, giornalista di Radio Onda Rossa a cui parteciperanno Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti, regista e attore-autore del film "Margini", Marcello Baraghini, editore, Lorenzo Cresti, Gruppo di ricerca solidale Gkn. Importante all’interno del festival la presenza di spazi dedicati anche alle associazioni, librerie e hobbisti. E proprio qui sarà allestito un corner dedicato alla Gkn e alla raccolta fondi per il progetto di riconversione della fabbrica. Alle 21.30 apertura dei concerti con MindKnot, una hardcore punkmathcore band di Roma. A seguire i Pegs, band punk hardcore grossetana nata nel 2005. La serata si chiude con la musica dei dj David & Marco Soul Crew.

Ma anche l’Amiata entra nel vivo di questo lungo weekend che terminerà martedì con la Festa della Liberazione, con molti turisti sul territorio giunti per vivere ciò che questa montagna sa offrire. E l’offerta è varia. In attesa degli eventi di maggio (come il Motoraduno delle Frittelle e la storica sagra della lasagna) nel comune di Castel del Piano è possibile partecipare alla settimana edizione della "Scampagnata d’Aprile", organizzata a Montenero d’Orcia per martedì. È una giornata di solidarietà, a contatto con la natura e tante prelibatezze della cucina locale, nella splendida cornice di Montenero d’Orcia. Quest’anno l’evento sarà organizzato in collaborazione con Aipd – Associazione Italiana Persone Down. L’appuntamento è alle 9, in paese, da qui partiranno le due camminate (una più lunga e una più breve). Per chi non si fa intimorire dalle distanze, a Roccalbegna, martedì è in programma un trekking di 19 chilometri, un tour ad anello arricchito da paesaggi e panorami mozzafiato. Si parte proprio da Roccalbegna alle 9, si arriva a Rocchette di Fazio, piccola e graziosa frazione, e dopo una pausa pranzo il trekking continua all’interno della riserva naturale del Bosco dei Rocconi, oasi Wwf.