Festival "MusicAntica"

L’associazione culturale "Le muse del Nespolo" presenta il cartellone degli eventi previsti per l’ottava edizione del festival di "MusicAntica", allestito tra luglio e agosto nel borgo di Magliano in Toscana e curato dal direttore artistico Guido Morini. Gli eventi si svolgeranno al Giardino del Torrione o alla Pieve di San Martino di Magliano in Toscana, a partire dalle 21,30. I posti sono limitati e pertanto è gradita la prenotazione al 349-5241324. Oggi alle 21,30 nel Giardino del Torrione

"Il giardino del canto", musica del primo barocco italiano, con

Marco Beasley, voce; e Guido Morini, per l’elaborazione strumentale della musica del 1600, al clavicembalo.