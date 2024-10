Festival del Cavallo. Oggi l’inaugurazione della kermesse in pieno centro

"Riuscire a riaprire quel cancello è una grande emozione perché una volta spalancate le porte c’è un vero e proprio mondo a misura di cavallo. La grande famiglia del country paradise non vede l’ora di vivere e soprattutto far vivere tre giorni magici per la manifestazione Festival del Cavallo. Oggi pomeriggio ci sarà l’inaugurazione ed abbiamo creato un grande evento anche per questa cerimonia, aspettiamo dunque la cittadinanza grossetana e non solo a braccia aperte". Commenta così, entusiasta, la presidente dell’associazione organizzatrice dell’evento Country Paradise, Daniela Vignali.

Infatti, proprio per l’occasione del festival, manifestazione che rientra negli eventi celebrativi del centosessantacinquesimo anno de La Nazione, l’appuntamento di questo pomeriggio sarà la cerimonia d’inaugurazione che si svolgerà con una parata che partirà da piazza Duomo alle 17 con i butteri maremmani, il carro con i bovi per mantenere la nostra tradizione e le carrozze d’epoca e le massime autorità per dirigersi poi verso l’impianto dell’ippodromo del Casalone dove avverrà alle 18 circa il taglio del nastro. "Mi rendo conto – spiega il caposervizio de La Nazione Luca Mantiglioni – che al di fuori della provincia tutti conoscono il nome maremma ma pochi conoscono la città Grosseto, quindi su questo aspetto è giusto porre attenzione. Questo evento ha una rilevanza nazionale e racconterà il nostro territorio nella sua interezza e lo dimostrano i tanti attori intorno all’iniziativa. Mi piace l’idea della presenza delle scuole perché sarà un modo per riavvicinare i giovani alla tradizione locale". Quindi stamani due istituti presenzieranno tutta la mattina per conoscere meglio il mondo del cavallo, delle tradizioni e del sociale. Infatti già dalle 10 la fattoria didattica accoglierà i più piccoli per conoscere al meglio il mondo degli animali.

Da oggi ci saranno nel parterre stand espositivi, mostre e aree dedicate. Alle 11.30 ci sarà la conferenza stampa di presentazione di presentazione a cura di Confesercenti dello Show Cooking dell’associazione del Tortello Maremmano che presenterà le sue attività di sabato e domenica alle 11 davanti all’area ristorante, porteranno anche le loro novità riguardo all’associazione. Da domani fino a domenica sera ci saranno invece, davanti alle tribune anche tanti spettacoli, caroselli e premiazioni. Appuntamenti di domani: alle 9 avrà inizio la quarantaquattresima mostra nazionale del cavallo maremmano a cura di Anam, alle 10 sarà aperta, come già da oggi, l’area senior con torneo di sacchi, burraco e ballo. Alle 15 nella sala convegni ci sarà un convegno su benessere e salute equina dal titolo "Equivicini al benessere ma equidistanti dalle malattie" con professionisti dell’istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana, ASL Toscana sud est, professore di etologia dell’Università di Pisa e i maniscalchi professionisti per rimarcare quanto sia importante il benessere dei piedi. Alle 16 nell’area senior sarà presentato il libro "Libera nel vento- a cavallo verso Santiago di Compostela scritto da Dino Marchese.