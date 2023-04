"Feste", la villa dove vivono le maschere

In una maestosa villa sul mare fervono i preparativi per la festa di un matrimonio. Arriva al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, oggi alle 21.15 "Feste" di Familie Flöz, in coproduzione con Theaterhaus Stuttgart, Theater Duisburg, Theater Lessing Wolfenbüttel. L’opera, che chiude la stagione teatrale follonichese, vede sul palco Andres Angulo, Johannes Stubenvoll, Thomas van Ouwerkerk per la regia di Michael Vogel. La compagnia tedesca Familie Flöz riesce a incantare con il suo teatro in maschera, senza dimenticare temi importanti, come il conflitto sociale, dando vita a uno spettacolo in poetico equilibrio tra tragedia e comicità. Dietro la villa, dove sta per avvenire la festa, si nasconde un cortile, sporco e caotico; un luogo dove il personale lavora senza sosta per cucinare, preparare, sorvegliare, pulire, ordinare. I personaggi di "Feste" fanno del loro meglio per assicurare l’approvvigionamento e il perfetto funzionamento della magnifica casa sul mare. Condannati però a rimanere fra i deboli e i vinti, lottano per la loro dignità e il rispetto da parte dei ricchi padroni. Ma improvvisamente il mare scompare, lasciando solo un deserto di sabbia e pietra. La musica, tuttavia, suona ancora e ancora più forte, perché la celebrazione dell’amore deve continuare con tutti i mezzi.