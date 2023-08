"Festambiente Grosseto: Vecchioni chiude il terzo giorno"

Terzo giorno a Festambiente, il festival di Legambiente che si svolge da trentacinque anni in Maremma. Si parte alle 10 a Marina di Alberese con il laboratorio di costruzione di strumenti musicali con i rifiuti abbandonati sulle nostre spiagge. Alle 11 al Parco della Maremma conferenza sulla conservazione e lo sviluppo: i parchi come incubatori di sostenibilità.. Alle 17.30 apertura del Festival al’Enaoli. Alle 18 Sportambiente con attività per bambini e ragazzi (basket, minimoto, minigolf, bimbimbici e tanto altro) . Alle 18.30 nello spazio dibattiti un "Life" per fornire strumenti operativi. Le opportunità della filiera del legno per raggiungere gli obiettivi climatici, promuovere la bioeconomia circolare e sostenere il Made in Italy. Coordina Francesco Loiacono direttore de La Nuova Ecologia. Intervengono Antonio Nicoletti responsabile aree protette e biodiversità di Legambiente, Alessandra Stefani Direzione generale dell’economia montana e delle foreste – Masaf, Gabriele Locatelli Settore Aree Protette, Foresta e Sviluppo Zone Montane Regione Emilia-Romagna, Paolo Ferrecchi Direzione Cura del Territorio e dell’Ambiente della Regione Emilia Romagna. Sempre nello spazio dibattiti alle 19.30 "Gli obiettivi per la biodiversità: il mare e le foreste per realizzare la transizione ecologica nei territori delle aree protette". Coordina Filippo Solibello RaiRadio2. Alle 22.30 grande chiusura nell’area spettacoli con la musica di Roberto Vecchioni in "Infinito Tour – Unplugged – Musica e Parole".