Festa di Sole. I biscotti che fanno solo bene

Sarà un dono dentro ad un dono. Il gioco di parole rende l’idea: al di fuori l’involucro sarà la custodia di un tempo ormai passato ma che vuole essere nel nome della solidarietà, e l’interno come ogni anno fatto di dolcezza.

L’associazione "Festa di Sole" conferma anche per il 2024 l’iniziativa natalizia "I sacchetti del Natale di Sole", giunto alla quarta edizione, in collaborazione con Corsini Biscotti, per raccogliere fondi a sostegno del progetto di neuro-oncologia pediatrica della Fondazione Meyer in memoria di Maria Sole.

Così dalle soffitte delle mamme e nonne di alcuni cittadini grossetani sono sopraggiunte delle stoffe coloratissime e fantasiose per incartare i biscotti Corsini.

"Il Natale di Sole è dedicato ai bambini del Meyer – commentano Isabella Sichi e Leonardo Marras, genitori della piccola Maria Sole e ideatori dell’iniziativa – e quest’anno abbiamo dato una nuova forma al progetto grazie a David, Daniela e Buno che sono i familiari delle signore che custodivano le stoffe".

"Abbiamo utilizzato materiali realizzati con il meccanismo l’economia circolare teso al riuso di tessuti del passato – dice Fabio Becherini, presidente associazione Festa di Sole –, quindi non consumiamo i prodotti ma mettiamo in un commercio ecosolidale i prodotti che sono finiti negli armadi dei cittadini".

I biscotti del "Natale di Sole" sono già disponibili per essere prenotati, saranno consegnati a partire dai prossimi giorni. Il costo di ogni confezione è 13 euro. Per prenotare 334 7343179; con bonifico bancario intestato a Associazione Festa di Sole, Iban IT29S088511430200000022785

Le confezioni prenotate potranno essere ritirate negli uffici della Direzione generale di Banca Tema in Corso Carducci 14, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13; all’Abbriccico, in via Lazzeretti 10 a Grosseto, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17; è possibile fissare un appuntamento per il ritiro chiamando Antonella al numero 333 8825655. Per ulteriori informazioni https://www.facebook.com/festadisole o telefonare al numero 334 7343179.

Maria Vittoria Gaviano