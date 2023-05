Festa della Repubblica Strada e limitazioni per le celebrazioni

Dalle 6 alle 13 di venerdì, e comunque fino al termine della celebrazione del "77° anniversario della proclamazione della Repubblica", ci sarà divieto di transito e sosta (con rimozione forzata) in via Fallaci (corsia con direzione da via Porciatti a piazza Rosselli), via Oberdan (tra via Buozzi e piazza Rosselli), via Matteotti (tra via Rattazzi e piazza Rosselli), in piazza Rosselli, nel lato sinistro di via Roma, escluso lo stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio di portatopri di handicap.