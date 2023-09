Festa del Pleinair. Due giorni di eventi

Domani e domenica Pitigliano rinnova la sua adesione alla "Festa nazionale del Pleinair" riservata alle località aderenti all’associazione Paesi Bandiera Arancione. Domani alle 12 sulla terrazza panoramica di San Michele ci sarà l’accoglienza dei partecipanti con il saluto dell’assessore al turismo Claudia Elmi, e a seguire un momento conviviale con la consegna del kit di benvenuto. Dalle 15 alle 17 seguirà la visita libera al Museo di Palazzo Orsini e alla mostra "Janua Coeli. Dove la terra e il cielo si incontrano". Infine, alle 21 prenderà il via la visita guidata in notturna di Pitigliano. Domenica dalle 9 alle 12 escursione guidata della via Cava Madonna delle Grazie e dalle 14.30 alle 18 la visita libera al Museo Ebraico "La Piccola Gerusalemme".

Giancarlo Carletti