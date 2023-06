Festa del Liceo, gli studenti del Liceo Classico di Massa Marittima brillano!

"Il nostro viaggio è iniziato cinque anni fa con un po’ di timore, eravamo la prima vera classe dopo tanto tempo e dubitavamo su quello che sarebbe stato il futuro della scuola". Con queste parole gli alunni della quinta Liceo Classico hanno iniziato il loro discorso, davanti agli alunni e alla platea di genitori, insegnanti e ospiti, che ha concluso la manifestazione culturale, tenutasi nell’aula magna del Bernardino Lotti per "La Festa del Liceo". Nel corso della serata, infatti, sono state effettuate diverse performance che hanno valorizzato gli interessi e i talenti dei nostri ragazzi ma che nello stesso tempo hanno permesso ad alcuni di loro di mettersi in discussione e scoprire nuovi interessi: dalla recitazione al canto, dalla lettura scenica alla musica, dal rileggere opere classiche in chiave moderna al presentare la serata, tutti gli alunni hanno espresso il loro meglio dando grande risalto a quella che è la nostra cultura ma anche il valore di una scuola come il Liceo Classico di Massa Marittima. Nel corso della serata c’è stata poesia non solo come semplice espressione letteraria ma come comunione di intenti, trasmissione di concetti, idee, esperienze ed emozioni.

"Non possiamo quindi fare a meno di complimentarci con tutti i ragazzi delle nostre classi che hanno dato vita a una serata speciale – ha detto la direzione –. Nello stesso tempo non possiamo che ringraziare le persone speciali che hanno permesso tutto questo: la dirigente scolastica che ha sempre valorizzato la nostra scuola ed è stata felicissima di appoggiare il progetto che ha dato vita alla serata, i docenti responsabili del progetto Marinangeli, Caporale e Martino, i docenti tutti del liceo che hanno aiutato i ragazzi a prepararsi, docenti di altri indirizzi".