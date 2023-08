"Festa del Cinema di Mare a Castiglione: ricordando Nuti con Isabella Ferrari"

"La Festa del Cinema di Mare ricorda Francesco Nuti, un grande del cinema italiano. Un comico sopraffino e un regista attento e amante degli attori. Per me era un fratello, con lui se n’è andato il pezzo più importante della mia vita e soffro molto senza di lui. Ma se è vero che le persone vengono rese immortali dal ricordo degli altri, allora oggi, almeno per oggi, Francesco sarà immortale".

È con queste parole che Giovanni Veronesi, direttore artistico della Festa del Cinema di Mare, commenta il programma di oggi, una giornata, la penultima, attesa da tutto il pubblico della rassegna.

La Festa dedicata a Nuti caratterizzerà oggi gran parte della manifestazione: alle 19, all’Orto del Lilli, sarà Veronesi stesso a intervistare l’attesissima ospite del giorno, Isabella Ferrari, attrice pluripremiata e molto amata da tutto il pubblico; si prevedono, a sorpresa, anche altri interventi dedicati all’attore e regista scomparso per rendere questo ricordo ancora più significativo e duraturo.

Alle 21.30, Ferrari e Veronesi accompagneranno tutti al Cinema Castello, per la visione di uno dei film cult di Nuti, "Willy Signori e vengo da lontano" (1989, con Francesco Nuti, Cristina Gaioni, Isabella Ferrari, Alessandro Haber, Anna Galiena).

Solo in caso di maltempo l’incontro delle 19 e la proiezione saranno spostati all’interno dell’Auditorium della Scuola media (viale Kennedy 14).

Il programma inizierà però, come di consueto, alla Biblioteca Italo Calvino dove, alle 17.30, il giornalista Gabriele Rizza presenterà la proiezione in anteprima nazionale del documentario "Gorgona" del regista italo-australiano Antonio Tibaldi incentrato su un carcere unico al mondo, in mezzo al mare.