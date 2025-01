Festa dei Musei. Una giornata a ingressi liberi

Domani ingresso gratuito in 21 musei della provincia grazie all’iniziativa "La Festa dei Musei" promossa dal Sistema Musei di Maremma. Sono stati organizzati numerosi eventi, anche questi gratuiti: dalle passeggiate alle visite guidate, mostre, laboratori per bambini e famiglie.

A Massa Marittima sono aperti il Museo archeologico Camporeale in piazza Garibaldi, (9.30-13 e 14-18), il Museo di San Pietro all’Orto (stessi orari) e il Museo della Miniera in Via Corridoni (11-13 e 14-16) con visite guidate in Miniera alle 11, 12, 14, 15. Alle 11 conferenza dal titolo "Il lavoro delle donne in miniera" con Laura Chiarello, ricercatrice Pisa e operatrice museale. A seguire proiezione del documentario "Le amiche della miniera" di Susy Bocci. A Follonica il Museo Magma e aperto dalle 15.30 alle 19 con visite guidate alle 16.15 e 17.30. A Scarlino si può visitare il Centro di Documentazione del territorio dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17. Alle 15 laboratorio didattico "La befana del castello" mentre a Gavorrano sono due i musei aperti: il Geomet e il Museo in galleria, aperti dalle 10 alle 13.

A Grosseto il Polo Culturale Le Clarisse, via Vinzaglio 27, è aperto dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 con visite guidate gratuite. Il Museo archeologico in piazza Baccarini è aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Alle 17 visita guidata gratuita alla mostra "Rex Rusellarum – Le tombe principesche di Sassi Grossi e la nascita di Roselle". Il Museo di Storia naturale aperto con orario 10-13 e 16-19. Alle 11 visita guidata gratuita a tema "Il carbone di Maremma". A Vetulonia il Muvet è aperto dalle 10 alle 16 con "La Festa dei Doni", mentre ad Arcidosso la Fortezza Aldobrandesca è aperta con orario 9.30-12.30 e 15.30-18.30. Alle 16 visita e laboratorio museale per bambini "Sotto il cielo stellato". A Santa Fiora il Museo delle Miniere è aperto dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18 con visite guidate gratuite. Il Museo di Preistoria e Protostoria di Manciano è aperto dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il Museo archeologico e della vite e del vino di Scansano è aperto dalle 11 alle 18, a Orbetello la Polveriera Guzman dalle 10 alle 13. Il Museo Civico di Pitigliano è aperto dalle 10 alle 13.