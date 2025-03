Festa dei musei. Più di 20 luoghi da visitare gratis

GROSSETOTorna oggi la Festa dei Musei, con l’ingresso gratuito in oltre 20 musei della provincia di Grosseto. L’iniziativa, promossa dal Sistema Musei di Maremma con capofila il Museo di Storia Naturale della Maremma, prevede l’ingresso libero le prime domeniche dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025, seguendo l’esempio dei musei statali, con l’obiettivo di favorire l’accesso del pubblico, soprattutto quello locale, ai tesori artistici e archeologici della Maremma e rafforzare il legame tra cittadini e la loro storia, in un periodo lontano dai flussi turistici. Per l’occasione sono stati organizzati tanti eventi, anche questi gratuiti: dalle passeggiate alle visite guidate, mostre, conferenze, laboratori per bambini e famiglie e tanto altro. I musei aperti che hanno aderito all’iniziativa sono distribuiti in tutto il territorio provinciale. I Musei di Maremma ripropongono anche quest’anno il Passaporto della Cultura, con capofila il Polo Culturale Le Clarisse, un vero e proprio passaporto cartaceo che può essere richiesto gratuitamente tutti i giorni di apertura in quindici musei divisi in tre aree chiamate ’dogane’. Per la Dogana Nord si tratta del Museo archeologico, del Museo di San Pietro all’Orto e del Museo della Miniera – Subterraneo di Massa Marittima, il Magma, Museo delle arti in ghisa nella Maremma di Follonica e il Museo in galleria e Museo Geomet di Gavorrano. Nella Dogana centro i musei sono il Muvet Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia, a Grosseto il Museo archeologico e d’Arte della Maremma, il Museo di Storia Naturale della Maremma, il Polo Culturale le Clarisse con il MuseoLab. Infine, nella Dogana est il Polo Museale di Arcidosso, il Museo delle Miniere di Mercurio di Santa Fiora, il Museo di Preistoria e Protostoria di Manciano, il Museo archeologico e della vite e del vino di Scansano e il Polo Culturale Pietro Aldi di Saturnia. Info e dettagli sul programma sul sito www.museidimaremma.it o sulle pagine social del sistema museale.